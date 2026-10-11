Serie A, la classifica aggiornata: la Juve rimane a -1 dal Milan, il Cagliari a +1
MilanNews.it
La situazione della classifica di Serie A Enilive con due gare da giocare domani per concludere la sesta giornata di campionato
Il Cagliari continua a sognare in grande. Il pareggio di questa sera contro la Juventus, permette alla formazione di Pisacane di riportarsi al quarto posto con un punto di vantaggio sul Milan (12) e uno di svantaggio dalla Roma (14). In testa rimane la coppia Inter e Lazio (16), mentra la Juventus di Spalletti si accontenta della piazza dietro a quella occupata dai rossoneri, con un punto in meno (11).
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 16 (6)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Cagliari 13 (6)
Milan 12 (6)
Juventus 11 (6)
Napoli 10 (6)
Como 10 (5)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 8 (6)
Lecce 6 (6)
Atalanta 6 (5)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Parma 4 (6)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (5)
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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