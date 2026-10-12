Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -4 dalla vetta e a +2 su Napoli e Como
La sesta giornata di campionato ha emesso già alcuni verdetti significativi, nonostante manchino ancora due gare per completare il programma. Su tutti la conferma del Cagliari nelle posizioni di vertice ma anche l'inciampo di una delle tre di testa che ora sono due: solo Inter e Lazio hanno vinto mentre la Roma ha dovuto arrendersi allo 0-0 di Como (conquistato in dieci uomini). Il Milan paga 4 punti dalla vetta, 2 dalla Roma terzo e 1 dal Cagliari quarto. D'altro canto i rossoneri godono di un punto di vantaggio sulla Juventus e due su Napoli e Como.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 16 (6)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Cagliari 13 (6)
Milan 12 (6)
Juventus 11 (6)
Napoli 10 (6)
Como 10 (5)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 8 (6)
Lecce 6 (6)
Atalanta 6 (5)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Parma 4 (6)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (5)
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