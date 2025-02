Serie A, classifiche a confronto dopo 23 giornate di campionato

Classifiche a confronto dopo 23 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Napoli ha 16 punti in più. Saldo negativo per l'Inter, squadra che giovedì recupererà il match contro la Fiorentina: reduce dal pareggio nel derby, la squadra di Simone Inzaghi ha sei punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Sorride l'Atalanta, nonostante l'ultimo pareggio: +8.

In negativo spiccano le situazioni di Juventus e Milan. La squadra bianconera tornata alla vittoria grazie al 4-1 in rimonta rifilato ieri all'Empoli ha tredici punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Saldo negativo anche per il Milan, raggiunto dall'Inter nel derby in pieno recupero: -11. Peggio di bianconeri e rossoneri c'è solo il Monza, squadra sempre più ultima che in questi giorni sta rivoluzionando la rosa: nelle prime 23 giornate ha conquistato solo 13 punti, 16 in meno rispetto alla scorsa stagione. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Napoli 54 punti (+16 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 23 giornate)

*Inter 51 (-6)

Atalanta 47 (+8)

Juventus 40 (-13)

*Fiorentina 39 (+5)

*Lazio 39 (+2)

*Bologna 37 (+1)

*Milan 35 (-11)

Roma 31 (-7)

Udinese 29 (+10)

Torino 27 (-5)

Genoa 26 (-3)

Hellas Verona 23 (+5)

Lecce 23 (-1)

Como 22 (in Serie B)

Empoli 21 (+3)

*Cagliari 21 (+3)

Parma 20 (in Serie B)

Venezia 16 (in Serie B)

Monza 13 (-16)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 22 giornate della Serie A 2023/24.