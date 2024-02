Serie A, il Monza vince 2-0 a Salerno grazie anche a Daniel Maldini

vedi letture

Nell'anticipo delle 18:00, valevole per la 26^esima giornata di campionato, tra Salernitana e Monza, è stata ancora una volta la squadra biancorossa ad avere la meglio dopo aver battuto anche il Milan settimana scorsa. I ragazzi di Palladino vincono 2-0 a Salerno grazie alle reti di Daniel Maldini (primo sigillo con la sua nuova maglia) e Matteo Pessina, a segno nel finale di gara. Il Monza si porta così all'11^ posto in classifica a quota 36 punti, male ancora la Salernitana, che resta quindi in ultima posizione con 13 punti.

In attesa delle prossime gare di campionato, questa la classifica aggiornata:

Inter 63*

Juventus 54*

Milan 52*

Bologna 48

Atalanta 45*

Roma 41*

Lazio 40*

Fiorentina 38*

Napoli 36*

Torino 36*

Monza 36

Genoa 30*

Empoli 25

Lecce 24*

Udinese 23*

Frosinone 23*

Sassuolo 20

Verona 20

Cagliari 19*

Salernitana 13

In attesa di giocare*