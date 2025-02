Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna raggiunge il Milan a 38 punti

Nessun vincitore al Via del Mare nel confronto della domenica alle ore 18 tra Lecce e Bologna. Risultato finale di 0-0 e un punto in cascina per entrambi: così facendo i rossoblù riagganciano momentaneamente il Milan al 7° posto della classifica. Si portano invece a +4 sulla zona rossa i salentini.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle ultime due partite della ventiquattresima giornata:

Napoli 54 punti

Inter 51*

Atalanta 50

Lazio 45

Juventus 43

Fiorentina 42*

Milan 38*

Bologna 38*

Roma 34

Udinese 29*

Torino 28

Genoa 27

Cagliari 24

Lecce 23

Hellas Verona 23

Como 22

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* una partita in meno

Il programma della 24^ giornata di Serie A, con relativa programmazione televisiva:

07/02/2025 Venerdì 20.45 Como - Juventus 1-2

08/02/2025 Sabato 15.00 Hellas Verona - Atalanta 0-5

08/02/2025 Sabato 18.00 Empoli - Milan 0-2

08/02/2025 Sabato 20.45 Torino - Genoa 1-1

09/02/2025 Domenica 12.30 Venezia - Roma 0-1

09/02/2025 Domenica 15.00 Cagliari - Parma 2-1

09/02/2025 Domenica 15.00 Lazio - Monza 5-1

09/02/2025 Domenica 18.00 Lecce - Bologna DAZN/SKY

09/02/2025 Domenica 20.45 Napoli - Udinese DAZN

10/02/2025 Lunedì 20.45 Inter - Fiorentina DAZN