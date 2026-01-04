Serie A, la classifica aggiornata: Inter di nuovo in testa, il Milan torna a -1

L'Inter batte il Bologna 3-1 e si riprende dopo due giorni la testa della classifica, operando il controsorpasso ai danni di Milan e Napoli. I rossoneri rimangono a un punto dai cugini e conservano quello di vantaggio nei confronti della formazione partenopea. Le tre squadre in testa, che hanno una gara da recuperare rispetto alle più immediate inseguitrici, provano un accenno di fuga. Roma e Juventus sono distanti 5 punti dal Milan e hanno una gara in più.

LA CLASSIFICA

1. Inter 39 (17)

2. Milan 38 (17)

3. Napoli 37 (17)

4. Roma 33 (18)

5. Juventus 33 (18)

6. Como 30 (17)

7. Bologna 26 (17)

8. Lazio 24 (18)

9. Atalanta 25 (18)

10. Sassuolo 23 (18)

11. Torino 23 (18)

12. Udinese 22 (18)

13. Cremonese 21 (18)

14. Cagliari 18 (18)

15. Parma 18 (17)

16. Lecce 17 (17)

17. Genoa 15 (18)

18. Fiorentina 12 (18)

19. Pisa 12 (18)

20. Hellas Verona 12 (17)