Serie A, pubblicata la lista dei nuovi giovani calciatori svincolati
La Lega Serie A ha pubblicato l'elenco dei calciatori "giovani di serie" svincolati dai club a norma dell'art. 107 c.2 delle NOIF (svincolo per rinuncia), lista suppletiva che va ad integrare quella redatta lo scorso mese di luglio.
ATALANTA
NESSUNO SVINCOLO
BOLOGNA
NESSUNO SVINCOLO
CAGLIARI
GABOR SIMION OVIDIU 05/01/2004
TAHIRI JURGEN 26/06/2004
EMPOLI
ACCORSINI LAPO 09/07/2004
NATALE ALESSIO 21/01/2003
TOCCAFONDI DUCCIO 15/07/2003
FIORENTINA
NESSUNO SVINCOLO
GENOA
VENTURINI GIANMARCO 07/02/2007
ZHUZHI ADOR 05/01/2004
HELLAS VERONA
NESSUNO SVINCOLO
INTERNAZIONALE
PERUCHETTI RICCARDO 08/01/2003
JUVENTUS
NESSUNO SVINCOLO
LAZIO
CARUSO LEONARDO MARIA 06/09/2006
PANCARO RICCARDO BENITO 03/12/2005
MILAN
MONELLI MARCO 26/02/2004
NAPOLI
NESSUNO SVINCOLO
ROMA
MARSILI MATTIA 19/01/2003
SALERNITANA
AIRONE ANGELO 19/09/2006
ALTAMURA LUCA 03/11/2006
AMORE ANGELO GABRIELE 05/01/2007
BOIANO NUNZIO 26/08/2004
CASOLA GENNARO 02/01/2004
CHIUMENTO TOMMASO 18/08/2005
DE FILIPPIS MANUEL 16/12/2004
FASANO MASSIMO 24/03/2007
GAGLIONE ANGELO 04/11/2005
PEPE MATTEO ENRICO 10/02/2006
PETRICCIONE CIRO J 07/06/2004
SALZANO FRANCESCO 13/10/2006
SILANO ALESSANDRO 04/09/2004
ZAMBRANO NICOLO 16/05/2006
SAMPDORIA
PAPIRI LORENZO 01/02/2004
SASSUOLO
NESSUNO SVINCOLO
SPEZIA
NESSUNO SVINCOLO
TORINO
ANTICOLI MARCO GABRIEL 11/01/2003
COLANTUONO ALESSANDRO 19/06/2005
DAL FERRO SERGIO VINCENZO 01/11/2003
MASTROSIMONE GABRIELE MICHEL 08/06/2004
MENNAI ACHRAF 13/03/2004
ORDISCI MATTIA 03/08/2003
UDINESE
NESSUNO SVINCOLO
VENEZIA
NESSUNO SVINCOLO