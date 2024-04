Serie A, un gol di Gianluca Mancini decide il derby di Roma

Al termine di una partita ricca di tensione e molto nervosismo, è la Roma a vincere il derby della Capitale contro la Lazio del nuovo tecnico Igor Tudor. Per i giallorossi decide un colpo di testa nel primo tempo di Mancini, in quella che è stata una vera e propria "battaglia" in campo tra ammonizoni, falli e continui accenni di rissa.

Così, grazie a questa importante e sentita vittoria, i prossimi avversari del Milan in Europa League (giovedì sera a San Siro l'andata dei quarti) arriveranno in fiducia e galvanizzati dai tre punti conquistati nel derby appena vinto.