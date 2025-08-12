Settimana sprint per le cessioni: Terracciano il primo, seguiranno a breve altri tre

Settimana frenetica in fase di compravendita per il Milan che ha aperto la settimana con due annunci ufficiali a cui verranno seguiti altri: Filippo Terracciano va alla Cremonese a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. E poi Alvaro Morata che ha risolto il suo contratto col Galatasaray e si attende a questo punto il suo trasferimento al Como. Nella giornata di oggi potrebbe arrivare l'ufficialità del suo trasferimento alla corte di Cesc Fabregas. Ma potrebbe non finire qui perché oggi dovrebbe arrivare l'annuncio anche della cessione di Warren Bondo, anch'egli come Terracciano alla Cremonese. Sono stati firmati tutti i documenti, mancano soltante le visite mediche e gli annunci ufficiali. Il centrocampista rossonero lascia Milanello dopo soli sei mesi per andare a giocare con continuità visto che in questa finestra di mercato sono arrivati alla corte di Allegri giocatori importanti come Modric, Jashari e Ricci. E poi Malick Thiaw, che ha completato le visite mediche col Newcastle e deve solamente essere annunciato.

In entrata è pronto a muoversi qualcosa: ci siamo per Koni De Winter e Zachary Athekame. La chiusura per entrambe le trattative è ormai imminente e ci si potrà concentrare in modo deciso sulla prima punta.