Si rivede Adli: perchè il Milan ha bisogno (anche) di lui

Archiviata la bella vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia, e quindi con testa e spirito in proiezione dell'importante sfida di domenica sul campo dell'Empoli, il Milan riparte con leggerezza, gol e nuove idee in vista di questo nuovo 2024. Necessario e doveroso aprire un breve focus sul centrocampista algerino, Yacine Adli, titolare insieme a Reijnders nell'ultima partita dei rossoneri. L'ex Bordeaux, rispetto alla passata stagione, sta sicuramente trovando più spazio in campo, garantendo così a Pioli una buona alternativa nel centrocampo rossonero. La prestazione di Adli in Coppa contro il Cagliari è stata sicuramente sufficiente, con l'algerino bravo a recuperare palloni, cercando e servendo spesso Luka Jovic, bravo a dettare sempre la profondità.

In un momento dove ogni scelta può risultare decisiva, l'impiego di Adli, con le sue caratteristiche e temperamento in mezzo al campo, potrà risultare d'aiuto per Stefano Pioli, vista anche l'ormai assenza di Rade Krunic per motivi relativi al calcio mercato.