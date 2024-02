Simic a Sportitalia: "Un peccato non aver vinto. Un messaggio a Pioli? Io sono sempre pronto"

Al termine di Milan-Inter 1-1 di Primaver il difensore rossonero Jan-Carlo Simic è stato intervistato da Sportitalia. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita: “Penso che non siamo entrati bene in partita, nei primi 10 minuti non siamo stati svegli e abbiamo anche preso il gol. Poi siamo entrati in partita e la partita l’abbiamo fatta noi, peccato non aver vinto”.

Le indicazioni di mister Abate: “È giusto così, quando sei in campo non vedi sempre tutto ed è l’impatto dell’allenatore che ci aiuta. Miglioriamo i dettagli, aveva ragione: eravamo un po’ lunghi e l’Inter giocava solo in contropiede. Era importantissimo fare bene le preventive”.

Cosa chiedi di più ad una stagione già molto importante? “È un bellissimo percorso però è stato 2-3 mesi fa, ora penso ad aiutare Primavera e Prima Squadra, non importa dove gioco, do sempre il meglio per aiutare la mia squadra e i miei compagni. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Questo è un messaggio anche per Stefano Pioli per dire che ci sei? “Io dico che sono sempre pronto, sia per Pioli che per Abate. Mi tengo sempre sveglio e pronto, non ci sono problemi per quello”.