Simonelli sincero: “Calcio italiano non sta benissimo ma la Serie A non va così male”

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Ezio Simonelli ha affermato che il calcio italiano non sta benissimo ma che la Serie A non è messa così male perché il campionato italiano è apprezzato e seguito.

Nelle prime ore dell Festival della Serie A, che sarà da oggi fino a domenica 7, ha parlato a TMW il presidente della Serie A Ezio Simonelli sul calcio italiano. Queste le sue parole.

Come sta il calcio italiano?

"Mi sembra una domanda pleonastica. Purtroppo non sta benissimo, ma la Serie A non è messa così male. Da 3 anni abbiamo più di 30 mila spettatori di media a partita un'audience in aumento, quindi significa che il campionato italiano è apprezzato e seguito. Abbiamo un problema a livello internazionale perché non abbiamo più i grandi campioni, che fanno appeal e che fanno crescere i giovani. Vedo tutto questo collegato. Poi tutti vorremmo che la Nazionale tornasse ai fasti del passato, c'è molto da fare. Col nostro candidato Malagò abbiamo condiviso un programma di rilancio del calcio italiano che partirà dalle scuole ma anche dall'attrarre i grandi campioni che facciano crescere i ragazzi per il futuro".