Sindaco Paullo: "Potenziamento di infrastrutture e trasporti deve essere realizzato insieme allo stadio e non in un secondo momento"

Il Giorno in edicola oggi riporta le parole di Federico Lorenzini, sindaco di Paullo, che in merito al progetto del Milan di costruire il nuovo stadio a San Donato ha spiegato: "È indispensabile che il potenziamento di infrastrutture e trasporti venga realizzato contestualmente alla realizzazione dello stadio e non in un secondo momento, affinché non si riproponga la stessa situazione di San Siro, dove la metropolitana è arrivata svariati anni dopo l’impianto".