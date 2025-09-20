Sky, Dazn o Now? Dove vedere Udinese-Milan in diretta TV, streaming e web

Sky, Dazn o Now? Dove vedere Udinese-Milan in diretta TV, streaming e web
Oggi alle 07:23News
di Niccolò Crespi

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN
Data: sabato 20 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Bluenergy Stadium
TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Now TV, Tim Vision
Web: MilanNews.it

DESIGNAZIONE ARBITRALE UDINESE-MILAN
Arbitro: Doveri di Roma1
Assistenti: Cecconi e Scatragli
IV uomo: Di Marco
VAR: Meraviglia
AVAR: Maresca