Sky - Napoli, si valuta la posizione di Garcia: incontro tra De Laurentiis, dirigenza e tecnico

Secondo quanto riferisce Sky, all'indomani della brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina, sono ore molto calde in casa Napoli dove il club sta riflettendo sulla posizione di Rudi Garcia. Nella giornata di oggi, c'è stato un incontro al quale hanno partecipato il tecnico azzurro, il presidente Aurelio De Laurentiis e i dirigenti della società partenopea. In caso di esonero, i nomi sono quelli di Tudor, Marco Giampaolo e Antonio Conte che è il preferito ma difficilmente vorrà subentrare a stagione in corso.