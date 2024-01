Sky - Seconda squadra: il Milan ha chiesto informazioni. I dettagli

Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano in collegamento da Casa Milan a SkySport24, dopo Juventus e Atalanta, anche il Milan si è fatto avanti per la seconda squadra: nelle scorse settimane, ci sono stati infatti dei contatti tra il club rossonero e la Lega Pro, con il Diavolo che ha portato avanti una manifestazione di interesse. Entro la prima settimana del mese di giugno si capirà se ci sono delle squadre non idonee per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Il primo ripescaggio toccherebbe ad una seconda squadra di Serie A, il Milan si è fatto avanti e presenterebbe la domanda al momento opportuno. Il secondo ripescaggio toccherebbe invece ad una squadra di Lega Pro. Tra marzo e aprile si capirà già qualcosa in più.

Ci sono tre discriminanti nel caso in cui ci fossero due o più squadre di Serie A a presentare la domanda: la posizione nell'ultimo campionato, il numero di spettatori e poi il numero di giocatori del club convocati dall'Under 15 all'Under 21. Al momento però l'unica squadra di Serie A che ha chiesto informazioni concretamente è stato il Milan che ora aspetta e spera che questo progetto possa andare a buon fine. Ora non dipende più dai rossoneri.