Sky - Un'ora e mezza di lavoro personalizzato per Okafor. Per lui anche prime indicazioni tattiche

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Los Angeles, nell'allenamento di ieri pomeriggio (orario californiano) del Milan, Noah Okafor ha svolto una seduta personalizzata di un'ora e mezza, durante la quale gli sono stati indicati dallo staff di Stefano Pioli anche alcuni movimenti tattici inerenti al suo ruolo che gli vengono richiesti dal tecnico rossonero. Tali notizie sono state confermate anche dal video che l'AC Milan ha postato sui suoi canali social, nel quale si vede Okafor parlare con Stefano Pioli di alcuni movimenti sul campo.

@noah_okafor in action



Sit back and enjoy his first team training session 🇺🇸#ACMTour #SempreMilan pic.twitter.com/MTGLLRUOJS