Sky - Verso Spezia-Milan, le possibili scelte di Pioli: poco turnover, chance per Origi davanti

In vista del match di domani sera in casa dello Spezia, secondo quanto riferisce Sky, Stefano Pioli farà poco turnover, anche perchè ci saranno sette indisponibili e quindi le scelte sono limitate: in porta Maignan, in difesa ballottaggio Kalulu-Calabria a destra, in mezzo giocheranno Kjaer e Tomori, mentre a sinistra ci dovrebbe essere come al solito Theo Hernandez. In mezzo al campo, con Bennacer e Krunic out per infortunio, Tonali è costretto agli straordinari, al suo fianco Pobega.

In attacco, invece, avranno una maglia da titolare Saelemaekers, Rebic e Origi, mentre per l'altro posto dal primo minuto ci sono due possibilità: nuova chance per De Ketelaere oppure Pioli potrebbe inserire Vranckx in mezzo al campo e avanzare Pobega nel ruolo di trequartista.