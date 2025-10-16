Sosta (finalmente) conclusa: 914' e 2 gol in totale per i rossoneri impegnati con le proprie Nazionali

Oggi alle 14:10
di Lorenzo De Angelis

Questa sosta particolarmente indigesta al Milan è finalmente terminata. I 13 giocatori rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali hanno totalizzato 914 minuti e 2 gol, considerando anche quelli che non hanno collezionato nemmeno un minuto (Matteo Gabbia con l'Italia e Koni De Winter con il Belgio). Di seguito le statistiche dei milanisti impegnati nell'ultima sosta: 

Matteo Gabbia (Italia): 0 minuti
Alexis Saelemaekers (Belgio): 59 minuti
Pervis Estupinan (Ecuador): 44 minuti
Christophern Nkunku (Francia): 85 minuti, 1 gol
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra): 20 minuti
Rafael Leao (Portogallo): 29 minuti
Christian Pulisic (USA): 48 minuti
Koni De Winter (Belgio): 0 minuti
Luka Modric (Croazia): 111 minuti
Mike Maignan (Francia): 180 minuti
Adrien Rabiot (Francia): 71 minuti, 1 gol
Santiago Gimenez (Messico): 96 minuti
Strahinja Pavlovic (Serbia): 174 minuti. 