Sportmediaset - Il punto sul mercato del Milan: tra obbiettivi in entrata e profili in uscita

Sportmediaset, nell'edizione quotidiana del telegiornale sportivo, ha fatto il punto sul mercato del Milan sia in entrata che in uscita. Questo il contenuto del servizio: "La trattativa per Bakayoko continua su binari positivi. Il club ha trovato un accordo con il giocatore che pur di rivestire i colori rossoneri è disposto ad abbassarsi l'ingaggio. Ancora da trovare l'accordo con il Chelsea con il quale il Milan sta studiando la formula giusta, probabilmente un prestito con obbligo di riscatto. Sulla corsia destra si sono intensificati i contatti con Serge Aurier. Al centro del nuovo Milan resta Zlatan Ibrahimovic e le trattative per il rinnovo proseguono spedite. Raiola, il suo agente, è al lavoro anche per il prolungamento di Donnarumma per la quale l'agente chiederà una clausola di 50 milini di euro in caso di qualificazione alla Champions League. In uscita si segnalano le trattative per Rodriguez al Torino e Plizzari alla Reggina"