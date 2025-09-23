Stasera Milan-Lecce, Tuttosport: "Per Ricci una notte da Modric"
Stasera il Milan affronterà il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia e l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Per Ricci una notte da Modric". Max Allegri darà un po' di riposo a Luka Modric e toccherà quindi a Samuele Ricci guidare il centrocampo rossonero. Per l'ex Torino si tratta di una chance importante per mettersi in mostra. Nelle prime partite di questo campionato, il numero 4 milanista è stato impiegato da mezzala al fianco del campione croato. Stavolta, invece, dovrà prendere il suo posto in mezzo al campo.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: TREMOLADA
Assistenti: BAHRI – BARONE
IV uomo: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21:00
Stadio: San Siro
Diretta TV: Mediaset
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan