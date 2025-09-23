Stasera Milan-Lecce, Tuttosport: "Per Ricci una notte da Modric"

Stasera il Milan affronterà il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia e l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Per Ricci una notte da Modric". Max Allegri darà un po' di riposo a Luka Modric e toccherà quindi a Samuele Ricci guidare il centrocampo rossonero. Per l'ex Torino si tratta di una chance importante per mettersi in mostra. Nelle prime partite di questo campionato, il numero 4 milanista è stato impiegato da mezzala al fianco del campione croato. Stavolta, invece, dovrà prendere il suo posto in mezzo al campo.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: BAHRI – BARONE

IV uomo: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MAZZOLENI

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it

