Subito un big match alla 3^ giornata: sarà Juventus-Milan

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Una grande partita per il Milan. Alla 3^ giornata sarà infatti subito Juventus-Milan, in programma il 6 settembre a Torino

La nuova stagione del Milan prova, con moltissime difficoltà ad entrare nel vivo. Infatti, proprio in questi minuti è in corso l’organizzazione del nuovo calendario di Serie A 2026/2027. Per i rossoneri sarà una stagione difficile, nella quale vivranno tantissime insidie. Tutto parte dal fatto che questa squadra non ha un allenatore e soprattutto un direttore sportivo.

Impossibile lavorare e programmare decentemente così, in queste condizioni. Nonostante questo, il Milan si prepara ad affrontare nuovamente le proprie avversarie, con ben altre ambizioni e, beati loro, con un’organizzazione più ferrata e concreta. In merito al nuovo calendario di Serie A, già alla terza giornata sarà in programma un grande big match. Il 6 settembre il Milan andrà all'Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti.