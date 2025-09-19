Sulla fase difensiva attuale, Allegri: "Più passa il tempo, si conoscono e faremo meglio"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

Sulla fase difensiva attuale:

"Innanzitutto abbiamo 10 giocatori nuovi su 19. La conoscenza, più passa il tempo e più si conoscono e più faremo meglio. Col Bologna ci sono stati momenti in cui abbiamo sbagliato la scelta del passaggio perché dovevamo gestire in modo diverso. Non bisogna pensare che non è risolta la fase difensiva come squadra, non solo i difensori, come squadra. Come squadra rendiamo più difficile ai giocatori avversari di fare gol".