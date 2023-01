Supercoppa, attesi 58mila spettatori: 500 in arrivo dall'Italia

MilanNews.it

Il King Fahd Stadium di Riyad, dopo aver ospitato qualche giorno fa la finale di Supercoppa Spagnola tra Real Madrid e Barcellona, questa sera si prepara ad accogliere un'altra super sfida del calcio europeo, il derby tra Milan e Inter valido per la Supercoppa Italiana. Per questioni logistiche sono stati messi in vendita solo il 90% dei biglietti ma questo non fermerà comunque 58mila tifosi che si assieperanno sulle tribune. Tra questi saranno circa 500 quelli che arriveranno dall'Italia per sostenere i due club milanesi. Lo riporta oggi Tuttosport.