Tanti auguri a mister Allegri che oggi compie 58 anni!

vedi letture

Oggi è il compleanno di mister Massimiliano Allegri che compie 58 anni e il Milan ha voluto fargli così gli auguri sul proprio sito ufficiale: "Un nuovo compleanno in rossonero, per la prima volta dopo tanti anni. Oggi, lunedì 11 agosto 2025, è il momento di fare gli auguri a Massimiliano Allegri, perché il Mister compie 58 anni.

Un giorno di festa che arriva in scia alla doppia amichevole contro Leeds e Chelsea, e alla vigilia della ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio ufficiale contro il Bari in Coppa Italia. Siamo agli albori di una stagione che ci auguriamo sia ricca di soddisfazioni, ma intanto tutto il Club e tutti i tifosi si uniscono nel celebrare il nativo di Livorno. Buon compleanno, Mister!".