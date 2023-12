Teotino su sentenza Superlega: "Giornata epocale per la storia del calcio, ma serviranno idee corrette"

La notizia odierna coinvolge il calcio Europeo in quello che potrebbe rivelarsi come uno dei giorni più epocali della storia del calcio: la Super League è legittima, con La Corte di Giustizia Europea che si è infatti, espressa sul caso stabilendo che "FIFA e UEFA non possono imporre sanzioni a chi partecipa a tornei alternativi". In dettaglio, secondo la Corte di Giustizia Ue, la Uefa non può esercitare il monopolio sul calcio e sarebbe legale creare una competizione parallela gestita dai club. "Le norme Fifa e Uefa sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Super League, sono contrarie al diritto dell'Ue. Sono contrari alla bassa concorrenza e alla libera prestazione dei servizi", spiega la Corte nella Sentenza C-333/21 sulla Superlega.

Di quello che potrebbe essere davvero un nuovo fatto epocale della storia recente del calcio, ne ha parlato così a Sky Sport il giornalista Gianfranco Teotino: "Penso che questa giornata possa essere decisiva per un nuovo calcio, con una dimensione nuova, idee e gestioni diverse da ciò che abbiamo visto finora. Non mi espongo, ma mi aspetto risvolti davvero importanti, con la UEFA che però ha ancora una certa importanza mondiale. Se la torta che verrà offerta sarà buona, allora ci sarà margine di manovra per coinvolgere tutte le altre società calcistiche".