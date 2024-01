Terracciano presto al Milan: un aneddoto dimostra la sua mentalità da Milan

Luca Diddi, ex match analyst dell'Hellas Verona, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it, soffermandosi su Filippo Terracciano, calciatore degli scaligeri che il Milan sta trattando e che lo stesso Diddi ha lanciato con l'allenatore Gabriele Cioffi nella passata stagione. Le parole di Diddi che ha proposto questo paragone per Terracciano: "Lo sai chi mi ricorda un po' come giocatore? Massimo Oddo. Ha un po' quelle caratteristiche."

Diddi poi spiega: "Deve migliorare un po' a livello difensivo, ma con la testa è un giocatore vero. Dopo le partite mi chiedeva sempre di mandargli i video delle partite già sul pullman, per capire dove sbagliava e in cosa migliorare; voleva essere documentato sugli avversari, sugli allenamenti, su come giocare e attaccare la profondità. È molto mentalizzato. Un giocatore così metodologico e così puntuale... Era sempre il primo a chiedermi di scaricargli le partite per rivedersele le partite appena salito sul pullman. È un ragazzo a modo, un ragazzo da Milan".