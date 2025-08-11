Terracciano saluta il Milan: "Una delle esperienze più formative della mia vita"
Filippo Terracciano saluta il Milan attraverso un post su Instagram. Ecco le sue parole: "Una delle esperienze più formative della mia vita. Orgoglioso di aver indossato questi colori e grato a compagni, staff e tifosi per ogni momento condiviso. Un cambiamento nel mio percorso mi porta oggi altrove, ma con fede abbraccio ciò che verrà".
Il giocatore è stato ceduto alla Cremonese a titolo temporaneo con riscatto con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni.
È durata un anno e mezzo la sua esperienza in rossonero, che lo ha visto in campo in 23 partite ufficiali. L'esordio il 27 gennaio 2024 contro il Bologna, partita terminata 2-2 col giocatore che si rese suo malgrado protagonista del fallo che ha portato al rigore del pari felsineo. Con Stefano Pioli in panchina solamente 3 presenze, una delle quali da titolare.
Meglio con Fonseca, 7 partite tutte da titolare. Con Conceiçao invece 10 presenze ma nessuna dall'inizio.
