Terracciano sul ruolo in campo: "Mi adatto velocemente. Ho iniziato a centrocampo, poi terzino e altri ruoli"

Filippo Terracciano è un nuovo calciatore del Milan. L'acquisto a titolo definitivo del classe 2003 è stato ufficializzato dal club rossonero ieri pomeriggio: il passaggio è stato sancito da un accordo dal valore di 4.5 milioni più 1 di bonus con il Verona, squadra dove il ragazzo è cresciuto. Dopo visite, idoneità e firma, Terracciano ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni da giocatore del Milan. Le sue parole a Milan TV.

Le parole di Terracciano sul ruolo in campo: "Io ho iniziato a giocare da centrocampista, questo mi ha permesso di fare sempre le due fasi, offensiva e difensiva, quindi già da lì ho iniziato a svolgere più funzioni in campo. Poi sono stato adattato da terzino e quest'anno ho ricoperto altri vari ruoli e devo dire che mi adatto velocemente. Ho questa duttilità: per qualsiasi ruolo che ho fatto ho un periodo di adattamento molto veloce".

Terracciano conferma qunato detto da Luca Diddi, ex match analyst del Verona, nell'intervista concessa a MilanNews.it qualche giorno fa (LEGGI QUI): "Può essere un'alternativa a Calabria intanto, può essere un'alternativa all'esterno alto in caso di contenimento del risultato come faceva Saelemaekers l'anno scorso. Può giocare come mezzala tranquillamente in un 4-3-3 o in un 3-5-2. Il tutto sia a destra che a sinistra. Nasce come centrocampista, la tecnica di base non gli manca. Il terzo difensivo secondo me fa un po' fatica a farlo in questo momento".