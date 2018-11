Secondo quanto riferito da The Guardian, Gary Cahill, difensore del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2019, potrebbe trasferirsi al Milan. Il trentaduenne inglese ha collezionato soltanto sei presenze alla guida di Maurizio Sarri, il che potrebbe favorire il trasferimento a gennaio, con il club rossonero in estrema necessità vista l'emergenza in difesa.