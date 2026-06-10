Theo Hernandez, ritorno in Europa? “Sono ancora giovane, posso tornare senza problemi”

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Theo Hernandez afferma che la Saudi Pro League è un campionato competitivo e difficile e dice che essendo ancora giovane può tornare a giocare in Europa e poi definisce il Real Madrid il miglior club del mondo.