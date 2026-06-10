Theo Hernandez, ritorno in Europa? “Sono ancora giovane, posso tornare senza problemi”
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Theo Hernandez afferma che la Saudi Pro League è un campionato competitivo e difficile e dice che essendo ancora giovane può tornare a giocare in Europa e poi definisce il Real Madrid il miglior club del mondo.
In un'intervista rilasciata a Diario AS, l'ex terzino francese del Milan Theo Hernandez, ora in forza all'Hilal, ha parlato di vari temi, dalla stagione appena conclusa al suo futuro. Questo un estratto delle sue parole.
"La Saudi Pro League? Per me non è un campionato facile. È un campionato molto competitivo. Come ti ho detto prima, ci sono giocatori molto competitivi. Non c'è nessuna squadra facile per un calciatore. Noi dell'Al Hilal siamo la migliore squadra dell'Asia. Penso di essere ancora giovane e che in futuro potrò tornare senza problemi in Europa. Il Real Madrid è il miglior club del mondo".
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