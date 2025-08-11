Thiaw, addio al Milan dopo un gol e due assist in tre stagioni
Malick Thiaw è pronto a salutare definitivamente il Milan. L'affare con il Newcastle, ormai in dirittura d'arrivo sancisce l'addio in rossonero da parte del difensore tedesco dopo tre stagioni. Infatti, il centrale prossimo alla Premier nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per i Magpies. Operazione da 40 milioni di euro totali con il Milan che registra una plusvalenza notevole da circa 35 milioni di euro. Nonostante i ripetuti tentativi da parte di Tare e Allegri per cercare di trattenere in rossonero il giovane difensore, Thiaw ha voluto fortemente sposare il progetto del Newcastle, proprio come fu per Sandro Tonali nel 2023.
Tutti i numeri di Thiaw al Milan
Come riferito da Transfermarkt, con la maglia del Milan Malick Thiaw ha collezionato 85 presenze condite da un solo gol (storico, nel 3-1 del Bernabèu contro il Real Madrid nella passata stagione) e due assist. Thiaw saluta il Milan dopo aver vinto un trofeo, nella dolce serata araba contro l'Inter in Supercoppa Italiana.
