Thiaw saluta il Milan: le ultime dichiarazioni da giocatore rossonero

E' ormai cosa fatta. Operazione da 40 milioni di euro totali con il Milan che registra una plusvalenza notevole da circa 35 milioni di euro. Nonostante i ripetuti tentativi da parte di Tare e Allegri per cercare di trattenere in rossonero il giovane difensore, Thiaw ha voluto fortemente sposare il progetto del Newcastle, proprio come fu per Sandro Tonali nel 2023. Di seguito, queste le ultime dichiarazioni da rossonero di Malick Thiaw, che ha salutato così a Sky il club rossonero.

Le parole d'addio di Thiaw

"Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma anche come persona. Il ricordo più bello? Penso il viaggio in UCL sino alla semifinale. Contento per la scelta, è stato un piacere".