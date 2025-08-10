Thiaw saluta il Milan: tutti i numeri del difensore con la maglia rossonera
Malick Thiaw è pronto a salutare definitivamente il Milan. L'affare con il Newcastle, ormai in dirittura d'arrivo sancisce l'addio in rossonero da parte del difensore tedesco dopo tre stagioni. Infatti, il centrale prossimo alla Premier nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per i Magpies. Operazione da 40 milioni di euro totali con il Milan che registra una plusvalenza notevole da circa 35 milioni di euro.
I numeri in rossonero
Come riferito da Transfermarkt, con la maglia del Milan Malick Thiaw ha collezionato 85 presenze condite da un solo gol (storico, nel 3-1 del Bernabèu contro il Real Madrid nella passata stagione) e due assist. Thiaw saluta il Milan dopo aver vinto un trofeo, nella dolce serata araba contro l'Inter in Supercoppa Italiana.
