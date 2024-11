Tirbocchi: "Lo spirito nel Milan è cambiato. Fonseca ha preso tanto potere"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', l'ex calciatore ed attaccante Samuele Tiribocchi ha commentato l'impresa del Milan a Madrid, riuscitosi ad imporre sul Real di Ancelotti con un netto, e meritato, 1 a 3.

Può essere l'inizio di un nuovo corso per il Milan?

"Chissà. L'abbiamo detto anche dopo il derby che poteva darsi un'altra tipo di stagione. Secondo me è una squadra che sta cambiando pelle, che deve ancora equilibrio e giustezza. Stasera (ieri, ndr) quello che mi è piaciuto è la compattezza, la voglia di non prendere gol. Hanno giocato quasi in maniera umile contro un Real che in questo momento secondo me non è il Real. Forse la delusione è più il Real che i due attaccanti, per me.

Però devo dire quello che mi è piaciuto il gruppo, che probabilmente è stato attaccato tante volte anche proprio dallo stesso allenatore, ha messo in difficoltà il gruppo facendo delle scelte importanti. Invece ha risposto sul campo alla grande".

Secondo te c'è un nesso tra prestazione e scelte?

"Secondo me si. Secondo me ha preso tanto potere. Ha dimostrato che chi merita gioca, e questo agli occhi di tutto il gruppo diventa fondamentale. Fonseca è uscito rinforzato dall'ultimo mese e mezzo. Lo spirito è totalmente diverso. È normale che deve ancora trovare equilibrio, stasera ha provato qualcosa di nuovo, che ci può stare, ma lo spirito è cambiato".