TMW - Arsenal, Torreira sempre più convinto dell’addio

Lucas Torreira e l’Arsenal, futuro da scrivere. Il centrocampista, come vi abbiamo già raccontato, non è contento della sua stagione e della posizione in cui viene impiegato. Così è sempre più convinto dell’addio, gli ultimi contatti hanno infatti portato il giocatore a decidere di cambiare aria dinanzi ad una buona soluzione. Si accende il mercato, Torreira valuta il futuro lontano dall’Arsenal...