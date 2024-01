TMW - Bayern Monaco, sorpasso per Dragusin: accordo vicino. Le cifre

Il Bayern Monaco ha sorpassato tutti ed è vicinissimo all'acquisto di Radu Dragusin, difensore rumeno del Genoa. Dopo la prima offerta dell'Atalanta da 18 milioni più 2 di bonus, Tottenham e Napoli hanno cercato di trovare l'accordo con i liguri che hanno sempre chiesto una valutazione complessiva da 30 milioni di euro fra parte fissa e bonus. I bavaresi sono arrivati a questa cifra: l'offerta è di 24 milioni di euro, più sei di bonus in base alle presenze del calciatore con la maglia del Bayern e le qualificazioni eventuali in Champions League, praticamente assicurate anno dopo anno. Quindi, di fatto, il Genoa prenderà 30 milioni dalla cessione di Dragusin.

Un obiettivo raggiunto, quindi. Il Bayern Monaco aveva praticamente chiuso per Eric Dier del Tottenham, ma poi ha virato su Dragusin, anticipando tutti. Non c'è ancora nulla di firmato tra le parti ma è possibile che nelle prossime ore arrivi una fumata bianca. Gli stessi Spurs però potrebbero rilanciare ulteriormente nelle prossime ore, mentre il Napoli è indietro e difficilmente riuscirà a rientrare in corsa.

C'è già un accordo verbale fra il giocatore e il club bavarese. Contratto di quattro anni e mezzo, con uno stipendio intorno ai 2 milioni di euro all'anno a salire.