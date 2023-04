TMW - Le notti più belle per Giroud: stasera per la storia, poi la tanto attesa firma sul rinnovo

Fonte: di Marco Conterio per tuttomercatoweb.com

Numeri del futuro, numeri in rossonero

In scadenza di contratto in estate, Giroud , rinnoverà per un'altra stagione, con opzione però fino al 2025, con lo stipendio che resterà simile a quello attualmente percepito, con il giocatore, classe 1986, che con questo prolungamento terminerà dunque la sua carriera con la maglia rossonera. Un'avventura che ha portato Giroud, inizialmente sbarcato sulle sponde del Naviglio da potenziale riserva di gran lusso, a essere un titolare nell'anno dello Scudetto. E che titolare: protagonista, leader, trascinatore, uomo dai gol pesantissimi. Pochi ma molto, molto buoni: 11 nella scorsa Serie A, 8 in questa, 26 in tute le competizioni su 75 gare giocate con 10 assist. Per un'altra stagione insieme, l'ultima. Per notti così.

