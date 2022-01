TMW - Niente Milan per Kolo Muani: andrà all'Eintracht Francoforte

Randal Kolo Muani ha scelto, proseguirà in Bundesliga la sua carriera. In scadenza di contratto col Nantes, l'attaccante classe '98 era in trattativa anche col Milan ma alla fine ha deciso di accettare l'offerta dell'Eintracht: il club di Francoforte ha messo sul piatto un contratto di cinque anni a cifre molto importanti e ha convinto il ragazzo, che concluderà la stagione in Ligue 1 e poi volerà in Germania.