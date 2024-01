TMW RADIO - Brambati: "Milan-Roma? Rischiano più i rossoneri"

vedi letture

Ai microfoni del programma Maracanà di TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, che presentando la sfida in programma domenica a San Siro fra Milan e Roma, ha detto che per il momento che starebbero attraversando, i rossoneri sono quelli più a rischio sconfitta rispetto ai giallorossi.

L'ex calciatore di Torino e Palermo, fra le altre, ha giustificato la sua analisi dicendo: "Secondo me nella sfida rischia più il Milan, perché non vedo più quella continuità che c'era nell'anno dello Scudetto. Magari fa 2-3 risultati e poi cominciano a parlare, poi nuovo ko e smette. Meglio non parlare ma lavorare. Basta fare promesse e proclami che poi vengono smentiti dai risultati. Gioca partita dopo partita e poi vedrai dove arrivi".