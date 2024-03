TMW RADIO - De Paola: "Di Bello uno dei più scarsi, ha peccato di buon senso"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma di TMW Radio 'L'Editoriale', il giornalista Paolo De Paola ha commentato la deludente prestazione dell'arbitro Di Bello nel big match di Serie A fra Lazio e Milan, alimentando ulterioremnete una discussione che va avanti ininterrottamente da circa 72 ore, e che sembra non avere alcuna intenzione di placarsi. Queste le sue dichiarazioni.

Weekend arbitrale nero.

"Ne abbiamo viste di cotte e di crude su Di Bello. Ma lui ha peccato di buon senso, non puoi far finire la Lazio in otto uomini. Le ultime due espulsioni le potevi evitare, non ci sarebbe stato questo caos. Sugli altri due episodi non vedo errori. Sull' espulsione sbaglia Pellegrini, sul primo episodio non c'è certezza di rigore. E Rocchi sbaglia a lasciare aperto il dibattito, ci deve dire se è rigore o non è rigore. Lo devi codificare e non lasciare all'interpretazione. Mi piacciono gli arbitri che lasciano correre e parlano, non mi piace chi cerca di manifestare la propria personalità attraverso i cartellini. Un uomo in meno significa tantissimo e alterano i risultati. Diamo agli arbitri la possibilità di giudicare l'intensità dell'intervento. Di Bello è uno dei più scarsi arbitri al livello di personalità, devi avere il buon senso della partita".