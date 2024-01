TMW Radio - Impallomeni: "Giroud è un punto di riferimento in una squadra che tra mille difficoltà si sta riprendendo"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, vittoria importante in Coppa Italia anche con tanti giovani in campo e un Jovic ritrovato:

"Giroud è un punto di riferimento in una squadra che tra mille difficoltà si sta riprendendo. Ieri bella prestazione e ottimi giovani in mostra. Jovic ha risposto alla grande, è molto di più di quello visto alla Fiorentina e il gioco del Milan possono farlo tornare se non quello di Francoforte magari qualcosa che ci assomiglia".