TMW RADIO - Impallomeni: "La Roma deve uscire da San Siro dignitosamente. Contro questo Milan non sarà facile"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

C'è Milan-Roma: chi ha più problemi tra Pioli e Mourinho?

"Molto delicata per la Roma, vedo il Milan favorito ma la Roma deve fare una grande partita per due motivi: per dimenticare il derby e preparare la sfida col Verona. Se perdi male a Milano, col Verona diventa di piombo la palla. E' cambiato qualcosa, i giocatori lo sanno. Non sarà facile contro questo Milan che non ho visto male. Dietro puoi sorprenderli, ma serve una grande partita, devi uscire da San Siro dignitosamente".