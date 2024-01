TMW Radio - Impallomeni: "Leao ha dei mezzi superiori. Se dovesse centrarsi..."

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei temi del giorno.

De Ketelaere, prestazione positiva in Coppa Italia. Ci siamo sbagliati su di lui?

"Affermazione dell'Atalanta più facile del previsto. Ha ritrovato il sorriso il belga, ha trovato la sua dimensione per il carattere che ha. Il talento c'è, si vede, è evidente. Poi un altro conto è svilupparlo, farlo vedere. All'Atalanta sta dando un contributo, magari anche il suo ruolo di falso nueve lo aiuta. A Bergamo, sotto la guida di Gasperini, che è uno che ti stimola, è cresciuto. E' ancora poco cattivo ma è sulla buona strada. E' un potenziale Ilicic? Siamo ancora distanti sulla varietà di colpi, ma la tecnica c'è. Al Milan si ricorda solo per i soldi spesi, forse con una cifra inferiore parleremmo diversamente di lui".

E mercoledì sfida al suo Milan:

"Sarà un modo per togliersi delle soddisfazioni. Sarà una bella sfida, incerta".ù

Leao nella categoria dei fenomeni mancati?

"E' giovane, ha ancora tempo, gioca nel Milan e ha una grande responsabilità. Ma dovesse centrarsi diventerebbe un campione vero. Ha dei mezzi superiori a tanti altri che vanno a strappi, vedi Felipe Anderson o De Ketelaere".