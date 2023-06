TMW - Retroscena Milan, con l'addio di Diaz valutato Baumgartner. Ma è a un passo dal Lipsia

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei giorni scorsi il Milan ha seguito con attenzione la situazione di Christoph Baumgartner, tuttofare dell'Hoffenheim, uno dei migliori nella stagione disgraziata in Bundesliga, terminata con una salvezza con soli tre punti in più rispetto al terzultimo posto (che vale lo spareggio interdivisionale contro la terza della Zweite). Baumgartner ha collezionato sette gol e sette assist, ma non è la sola caratteristica che ha fatto drizzare le antenne ai rossoneri: può giocare sia come mezz'ala che come trequartista, oppure come seconda punta o attaccante centrale.

Insomma, il giocatore perfetto per incastrarsi in più ruoli e senza patire cali di rendimento. Per questo dopo l'addio di Brahim Diaz, che è tornato al Real Madrid, c'è stata una valutazione da parte dei rossoneri. La valutazione però era superiore ai 25 milioni e nelle ultime settimane si è inserito con forza il Lipsia. Ora Baumgartner è a un passo dall'approdo in biancorosso e difficilmente quindi il Milan potrà rilanciare, anche perché ci sono altri profili (Arda Guler in particolare) che stuzzicano la fantasia milanista.