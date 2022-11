Tomori a DAZN: "Era importante vincere, noi non molliamo mai. Sul Mondiale..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ai microfoni di DAZN, Fikayo Tomori ha spiegato dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Era importante vincere dopo il pari di Cremona. E' stata una gara difficile, siamo felici di aver vinto prima della sosta. Ora dobbiamo riposarci e poi penseremo al nuovo anno".

Sul salvataggio sulla linea: "E' stato l'istinto. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo continuato a giocare e siamo felici dei tre punti".

Sulla mancata convocazione ai Mondiali: "C'è delusione ovviamente, il Mondiale è un sogno per tutti. Io devo continuare a lavorare per alzare il mio livello e di tornare in nazionale. Sono deluso, l'unica cosa che posso fare è continuare a giocare come oggi".

Sulla ricorsa al Napoli: "Noi non molliamo mai. Siamo felici dei tre punti di oggi. Il campionato è ancora lungo, il Napoli sta facendo un ottimo campionato. Noi dobbiamo pensare solo a noi".