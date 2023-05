Tomori a Prime Video: "Siamo delusi ma dobbiamo recuperare al ritorno"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video commentando la sfida giocata contro l'Inter in Champions League. Di seguito le dichiarazioni:

Da dove è nata questa sconfitta? “Dall’inizio. Abbiamo preso quei due gol velocemente. Una squadra come l’Inter è difficile da rimontare. È solo la prima partita e dobbiamo recuperare e fare meglio nella prossima”.

Sui gol subiti: “Difficile da dire, non li ho ancora rivisti. Siamo delusi per aver perso, potevamo fare meglio specialmente all’inizio. È solo la prima, dobbiamo fare meglio”.

Come si può cambiare? “Dobbiamo credere di poter raggiungere la finale. Sappiamo che loro sono forti ma sappiamo che se giochiamo come sappiamo, con intensità e qualità nell’ultimo passaggio e nel tiro, possiamo metterli in difficoltà. Siamo delusi ma è solo la prima partita”.