Tomori può restare al Milan: nessuna offerta concreta per il difensore

Tomori può restare al Milan: nessuna offerta concreta per il difensoreMilanNews.it
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Oggi alle 13:40News
di Lorenzo De Angelis
Tomori rischia di essere l'unico tra gli epurati della formazione di Ruben Amorim a restare al Milan se non dovesse trovare una sistemazione a breve

Il futuro di Fikayo Tomori potrebbe cambiare in queste ultime, intense, 35 ore e poco meno di calciomercato. Nonostante il difensore inglese sia fuori dal progetto tecnico del Milan, non sono ancora arrivate offerte concrete per il suo cartellino (nonostante gli interessi di alcuni club di Premier League). 

Con il contratto in scadenza il prossimo giugno, Tomori rischia quindi di essere l'unico tra gli esubieri a rimanere in rossonero oltre la chiusura del mercato. Al momento appare inoltre poco probabile una risoluzione anticipata del contratto. 