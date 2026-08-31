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VIDEO MN - Hutchinson è arrivato al centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva
MilanNews.it
Omari Hutchinson è arrivato all’idoneità sportiva con il Milan.
Apprende la redazione di MilanNews.it che Omari Hutchinson è arrivato al centro Ambrosiano di medicina dello sport per l'idoneità sportiva con il Milan. Successivamente farà ritorno in hotel, ultima tappa prima di recarsi a Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà al club rossonero nella prossima stagione.
Omari Hutchinson si trasferisce al Milan dal Nottingham Forest con la formula del prestito oneroso a poco più di 3 milioni di euro con diritto di riscatto superiore ai 40 milioni.
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