UFFICIALE: cambia la data di Lazio-Milan a causa della Europa League. Il programma
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È stata ufficializzata anche la modifica del programma della quarta giornata del campionato di Serie A per Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus.
Con la pubblicazione del calendario della fase campionato della Europa League, è stata ufficializzata anche la modifica del programma della quarta giornata del campionato di Serie A: il Milan, giocando mercoledì 16 settembre a San Siro contro il Benfica, anticipa il match contro la Lazio, inizialmente previsto per domenica 13 settembre alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, a sabato 12 settembre alle 18:00, mentre la Juventus, impegnata in quel weekend a Reggio Emilia contro il Sassuolo, subisce il cambio al contrario rispetto ai rossoneri.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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