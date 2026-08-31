UFFICIALE: cambia la data di Lazio-Milan a causa della Europa League. Il programma

UFFICIALE: cambia la data di Lazio-Milan a causa della Europa League. Il programmaMilanNews.it
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Oggi alle 13:00News
di Antonello Gioia
È stata ufficializzata anche la modifica del programma della quarta giornata del campionato di Serie A per Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus.

Con la pubblicazione del calendario della fase campionato della Europa League, è stata ufficializzata anche la modifica del programma della quarta giornata del campionato di Serie A: il Milan, giocando mercoledì 16 settembre a San Siro contro il Benfica, anticipa il match contro la Lazio, inizialmente previsto per domenica 13 settembre alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, a sabato 12 settembre alle 18:00, mentre la Juventus, impegnata in quel weekend a Reggio Emilia contro il Sassuolo, subisce il cambio al contrario rispetto ai rossoneri.